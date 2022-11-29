Россия отложила обсуждение с США договора о сокращении ядерных вооружений — Reuters

Причина отсрочки встречи неизвестна.
Россия отложила запланированные на эту неделю в Египте переговоры по ядерному оружию с Соединенными Штатами.
Об этом сообщил Государственный департамент США 28 ноября, пишет Reuters.
Так, отмечается, что официальные лица двух стран должны были встретиться в египетской столице с 29 ноября по 6 декабря, чтобы обсудить возобновление инспекций в рамках Нового договора о сокращении ядерных вооружений СНО, действие которого было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19.
"Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты, что Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты", — говорится в заявлении представителя Госдепа.
В заявлении также говорится, что Вашингтон "готов перенести переговоры на более раннюю дату, поскольку возобновление инспекций является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности".
Следует отметить, что новый договор о сокращении ядерных вооружений СНО, вступивший в силу в 2011 году, ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть Соединенные Штаты и Россия, а также развертывание наземных и подводных ракет и бомбардировщиков для их доставки.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле участились угрозы применения ядерного оружия. Так, лично российский диктатор Путин неоднократно заявлял, что РФ готова задействовать все имеющиеся средства в случае угрозы ее суверенитета и целостности, имея в виду использование ядерного потенциала. Периодически ядерные угрозы Украине, Польше и другим европейским странам звучат на пропагандистских телеканалах России и среди пропутинских чиновников.
По оценкам военного эксперта Сергея Грабского, ядерные угрозы – единственный козырь, оставшийся у России, чтобы заставить мир прекратить оказывать Украине помощь.
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