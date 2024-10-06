Посол агрессорки России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов закончил работу в Вашингтоне и возвращается в Москву.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Отмечается, что Антонов "завершает командировку в Вашингтоне". В свою очередь, российскому посольству в США рассказали, что самолет с бывшим послом на борту вылетел в Москву вечером 5 октября. Кто сменит Антонова на этом посту, пока не сообщается.

До назначения в августе 2011 года на должность Антонов работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения российского МИД. В 2011-2016 годах занимал должность заместителя российского министра обороны, после чего был заместителем министра иностранных дел России.

Напомним, директор ФСБ России Александр Бортников пригрозил войной еще нескольким странам. Он обвинил Молдову и страны Балтии в якобы "враждебных действиях".

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