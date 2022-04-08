Россия высылает из страны 45 сотрудников польского посольства

Такое решение власти РФ приняли после того, как из Польши выслали российских дипломантов.

Правительство России высылает из страны 45 сотрудников посольства и консульства Польши.

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Об этом пишет издание Sky News, со ссылкой на МИД России.

Отмечается, что РФ объявила сотрудников польского посольства персонами нон грата после того, как Польша выслала из страны российских дипломатов.

Напомним, что в марте польские власти решили выслать из страны более 40 российских дипломатов за шпионаж.

Среди них сотрудники посольства России в Варшаве, а также их супруги, которые под прикрытием должны были собирать конфиденциальную информацию и вербовать граждан Польши для сотрудничества на благо Российской Федерации.

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