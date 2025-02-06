Россия отрицает суверенитет Украины и стремится к дальнейшей аннексии – ISW

Российская Федерация последовательно отрицает суверенитет Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, кум российского диктатора Владимира Путина и экс-глава запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук прямо призвал к аннексии Украины.

"Медведчук опубликовал статью, в которой призвал Россию вернуть свои "исторические земли". К материалу добавлена карта, где все украинские территории к востоку от Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей обозначены как часть "исторической России". Он настаивает, что современная Украина не имеет исторической легитимности, а ее независимость - это "ошибка истории", - говорится в свежем отчете.

Такие заявления Медведчука, по мнению экспертов, отражают стратегическую политику Путина относительно отрицания суверенитета Украины.

"Риторика Медведчука как представителя российской элиты, тесно связанной с Путиным, свидетельствует о системном нежелании Кремля вести переговоры с Украиной и Западом и его принципиальный отказ признавать легитимность украинского государства и правительства", — добавили аналитики.

Напомним, ультраправый пророссийский политик из Румынии Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством". Он также заявил, что Украину "неизбежно" разделят между собой соседние страны.