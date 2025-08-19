Россия отвергла гарантии безопасности для Украины: что известно после саммита на Аляске

Кремль / © Pexels

Российские чиновники преимущественно отклонили предложенные Европой гарантии безопасности для Украины в потенциальном мирном соглашении. 18 августа на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин несколькими днями ранее на саммите на Аляске выразил готовность принять определенные гарантии, однако Кремль фактически отказался от большинства из них.

Об этом сообщает ISW.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова 18 августа заявила, что Москва категорически отвергает любой сценарий, предполагающий появление в Украине военного контингента с участием стран НАТО. Ее позиция касается как миротворческой миссии под эгидой Альянса, так и контингентов отдельных государств-членов НАТО, даже если они не входят в официальную структуру. Захарова подчеркнула, что любое развертывание сил Россия будет рассматривать как законную военную цель.

Западные лидеры напомнили, что речь идет не о военном контингенте НАТО, а о возможных миротворческих силах, призванных обеспечить режим прекращения огня. Трамп на встрече заявил, что все присутствующие страны поддерживают немедленное прекращение боевых действий, чтобы остановить новые жертвы. Он подчеркнул, что устойчивое перемирие возможно только после дополнительных переговоров.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон также выразили поддержку идее установления прекращения огня до или после потенциальной встречи Трампа, Зеленского и Путина. В Вашингтоне отмечают, что стороны могут иметь дополнительное пространство для переговоров в ходе возможной двусторонней встречи лидеров Украины и России.

Таким образом, Запад настаивает на поиске дипломатического решения и немедленном прекращении огня, но позиция Кремля остается неизменной — отказ от любых миротворческих инициатив с участием НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время брифинга в Вашингтоне подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней.

По его словам, одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.

Однако президент США Дональд Трамп пока не взял на себя обязательство отправлять американские войска в Украину в пределах гарантий безопасности . В то же время, конкретного видения, какой должна быть система обороны, пока публично никто не представил.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил идею формирования контингента по «коалиции желающих», который мог бы быть размещен в Украине после перемирия или мирного соглашения. Впрочем, какие силы могут войти в такой формат и какими будут их задачи — пока неизвестно. Военные эксперты отмечают: детали имеют ключевое значение.