Россия ответит за агрессию: США с Украиной продолжат работать над этим

Россия ответит за агрессию: США с Украиной продолжат работать над этим

Также Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока — 2", который рассматривают как угрозу для европейской энергетической безопасности.

В 21-м веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы.

Об этом 1 сентября говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.

"Соединенные Штаты — вместе с Украиной и будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой", — отмечается в документе

Агрессия России, включая войной на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 000 жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах, порядок.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, которые используются в Нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Устав ООН ", — говорится в сообщении.

Кроме того, Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины в использовании Крымской платформы для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и безопасности последствиях российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом.

"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", — говорится в заявлении.

Также Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока — 2", который рассматривают как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия.

Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Напомним

Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США обсудил с Министерка энергетики Дженнифер Грёнхольма риски, которые несет российский газопровод "Северный поток-2". "Российский газ является самым грязным в мире через значительные выбросы метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — заявил он.

через значительные выбросы метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — заявил он. Ранее Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку-2".

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