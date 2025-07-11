Россия отвлекает США от войны в Украине: ISW о том, какую ловушку готовит Кремль

Владимир Путин / © Associated Press

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Российская Федерация пытается использовать дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине и потенциального восстановления двусторонних отношений.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете российского МИД о встрече министра Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио внимание уделялось обсуждению американо-российских вопросов, не связанных с войной в Украине. В частности, возобновление контактов Вашингтона и Москвы, экономическое и гуманитарное сотрудничество, дипломатические миссии и введение прямого воздушного сообщения.

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Кроме того, подчеркивают в Институте, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не наблюдается «замедления прогресса» в развитии американо-российских отношений.

Ранее в ISW оценивали, что Кремль пытался использовать экономические стимулы, не связанные с войной в Украине, и перспективу переговоров между США и Россией по контролю над вооружениями, чтобы получить уступки от Белого дома по поводу войны. Кроме того, диктатор России Владимир Путин безуспешно пытался использовать переговоры с Ираном по ядерной программе и предложению посредничества в конфликте на Ближнем Востоке, чтобы представить себя перед Дональдом Трампом "как эффективного переговорщика в рамках усилий по обеспечению уступок по войне в Украине".

"Кремль, вероятно, пытается заставить Соединенные Штаты приостановить свои дипломатические усилия по прекращению войны в Украине в обмен на развитие двусторонних американо-российских отношений и экономических возможностей", - подытожили в ISW.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио во главе МИД РФ Лавров встретились в Малайзии. В Москве заявили, что «состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также другим международным проблемам». Между тем, в Госдепе заявили, что политики обсудили «некоторые идеи» относительно того, какой может быть «дорожная карта» окончания войны в Украине.

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Тис временем американский Сенат готовит самые жестокие санкции против России. Речь идет о 500% пошлины против стран, которые покупают товары и финансируют РФ. Законопроект об усилении ограничений может быть принят уже в этом месяце.

Дата публикации 07:47, 09.07.25 Количество просмотров 369 Разговор Трампа с путиным обернулся для Украины невиданным обстрелом. Что известно на утро?