Россия отводит основные войска от Мариуполя – Пентагон

Сейчас в городе и окрестностях сосредоточено небольшое количество русских войск.

Основные силы российских войск, ранее брошенные ранее на Мариуполь, ныне отведены к северу от города, который продолжает терпеть постоянные авиационные и артиллерийские удары.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, — пишет Укринформ.

"В целом, по нашим оценкам, большинство российских войск – сухопутных войск – которые были направлены в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север", — отметил Кирби.

По его информации, сейчас в городе и окрестностях сосредоточено небольшое количество российских войск, что примерно равняется паре батальонных тактических групп.

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В то же время россияне в большинстве своем атакуют, нанося авиационных и артиллерийских ударов по Мариуполю и окрестностям, а также по заводу "Азовсталь".

Напомним, 5 мая до Мариуполя отправился гуманитарный конвой, чтобы эвакуировать людей из "Азовстали". Общий конвой ООН и Красного Креста должен прибыть в город утром 6 мая.

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