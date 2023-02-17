Россия падет, а Украина будет в НАТО и ЕС: о чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции

ТСН.ua собрали главные тезисы выступления главы государства.

Россия падет в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграет в этом году, и украинской победе в войне нет альтернативы.

"Россия и Голиаф упадут в этом году. И нам удастся это завершить, так как удалось Давиду. Мы убедим всех, что нет альтернативы нашей победе", — подчеркнул Зеленский.

Победа зависит от сроков поставки оружия

Президент Зеленский заявил, что у России до сих пор есть потенциал для уничтожения Украины, поэтому любое промедление с поставкой оружия для Украины является ошибкой.

"К сожалению, у Путина есть потенциал, к сожалению он пытается выиграть время, чтобы торговаться с миром, и он все еще может разрушить много жизней. Поэтому мы должны нарастить усилия, активизироваться, мы должны ускорить поставки оружия Украине, чтобы приумножить оружие Голиафа, чтобы уменьшить потенциал России", — подчеркнул Зеленский и добавил, что любая задержка – это ошибка.

Фото: Associated Press

Украина станет членом ЕС и НАТО

Глава государства подчеркнул, что сейчас нет альтернативного развития событий, кроме как вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

"Пора ли сейчас быть для Украины частью ЕС? Это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве. Мы уже соединены с европейской экономикой, логистикой и энергетикой. Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, людей", — подчеркнул Зеленский.

Путин боится потерять себя в своем государстве

Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин боится потерять себя в своем государстве. А именно этим для него обернется поражение в войне против Украины, которую затеял Кремль.

"Если мы сломаемся, он будет есть дальше другие государства, которые были когда-то в СССР. Поэтому абсолютно понятны его шаги. Его проигрыш на поле боя – это его проигрыш внутри государства. Вот чего он боится – потерять себя в своем государстве", — подчеркнул он. Зеленский.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, в столице Баварии началась трехдневная 59-я Мюнхенская конференция по безопасности. Открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский.

Следует отметить, что прошлогодняя Мюнхенская конференция проходила всего за несколько дней до начала полномасштабного российского вторжения. Тогда, 19 февраля, Владимир Зеленский лично принял в ней участие и предупредил мир об опасности.

ТСН.ua собрал все интересное об очередной встрече в Баварии.

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