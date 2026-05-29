Политика
421
1 мин

«Россия пересекла еще один предел»: в ЕС жестко отреагировали на атаку дрона по многоэтажке в Румынии

В ЕС отреагировали на атаку дрона в Румынии и предъявили обвинение Москве.

Елена Капник
Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Падение российского дрона на многоэтажное здание в Румынии вызвало волну возмущения в Евросоюзе. В Брюсселле заболтали об опасном рубеже.

Об этом заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Сети Х.

«Вторжение российского беспилотника поразило густонаселенный район Румынии, ранив мирных жителей. На территории ЕС», — подчеркнула дипломатка.

По ее словам, инцидент в румынском городе Галац является свидетельством того, что российская агрессивная война «пересекла еще один предел». Фон дер Ляен подчеркнула, что Европа солидарна с румынским народом.

«Продолжая укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию. Мы готовим 21 пакет санкций», — дала она.

Российский БпЛА в Румынии — реакция

Ночью 29 мая беспилотник РФ упал на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Есть пострадавшие местные жители. Местные власти заявили, что ночью город пережил момент, «который никто не мог бы представить в мирном европейском городе».

В то же время МИД страны осудил атаку, назвав ее «безответственной эскалацией» со стороны Российской Федерации и «серьезным нарушением международного права».

Кроме того , в НАТО заявили, что поддерживают контакт с властями Румынии после этой атаки. Альянс «осуждает безответственные действия России» и продолжит «усиливать нашу оборону против всех угроз, включая дрона».

