Россия пересекла очередную "красную линию": Мельник в ООН предупредил о риске глобальной войны

Андрей Мельник / © Getty Images

Реклама

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что эскалация со стороны РФ является сознательной стратегией распространения войны на Европу.

Об этом сообщает Укринформ.

Дипломат напомнил, что 201 день назад СБ принял резолюцию с призывом к прекращению войны, однако мир так и не наступил. Россия продолжает атаковать Украину и уже запускает дроны в небо Польши.

Реклама

«Это сознательное решение России испытать терпение международного сообщества. Если не будет решительной реакции, завтра это могут быть дроны или ракеты по другим европейским странам, а послезавтра что-то может "случайно" перелететь Атлантику», - подчеркнул Мельник.

Он подчеркнул, что Совбез имеет «священную обязанность» предотвратить глобальную катастрофу и принять резолюцию о немедленном прекращении огня. Также дипломат призвал государства-члены ООН, в частности, страны ЕС, США, Великобританию, Канаду, Японию и Австралию, к согласованным санкционным шагам для остановки российской военной машины.

Напомним, что ранее президент Финляндии озвучил подробности двухэтапного мирного плана для Украины .

На первом этапе мирного урегулирования, по мнению Александра Стубба, должно быть прекращено боевое действие для начала переговоров Зеленского и Путина.