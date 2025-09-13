- Дата публикации
Россия пересекла очередную "красную линию": Мельник в ООН предупредил о риске глобальной войны
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник подверг критике бездействие Совбеза и подчеркнул, что запуск российских дронов в воздушное пространство Польши является опасным сигналом для всего международного сообщества. Если агрессия Москвы останется без ответа, мир может оказаться на грани Третьей мировой войны.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что эскалация со стороны РФ является сознательной стратегией распространения войны на Европу.
Об этом сообщает Укринформ.
Дипломат напомнил, что 201 день назад СБ принял резолюцию с призывом к прекращению войны, однако мир так и не наступил. Россия продолжает атаковать Украину и уже запускает дроны в небо Польши.
«Это сознательное решение России испытать терпение международного сообщества. Если не будет решительной реакции, завтра это могут быть дроны или ракеты по другим европейским странам, а послезавтра что-то может "случайно" перелететь Атлантику», - подчеркнул Мельник.
Он подчеркнул, что Совбез имеет «священную обязанность» предотвратить глобальную катастрофу и принять резолюцию о немедленном прекращении огня. Также дипломат призвал государства-члены ООН, в частности, страны ЕС, США, Великобританию, Канаду, Японию и Австралию, к согласованным санкционным шагам для остановки российской военной машины.
