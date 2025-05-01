Россия перешла к тактике геноцидных ударов: эксперт объяснил детали

Путин стремится оккупировать Украину, используя переговоры как инструмент / © ТСН

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Россия воспринимает переговорный процесс как способ затягивания времени, а не процесс подготовки к прекращению войны.

Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире телеканала «Мы-Украина».

«Поэтому, несмотря на политическую риторику, несмотря на заигрывание в США, Путин имеет цель оккупации Украины и пытается эту цель распределить между разными функционалами. Они считают, что если не могут победить по линии фронта, не могут сломить сопротивление войску, то они будут пытаться ломать сопротивление гражданского населения. Потому они приняли тактику геноцидных ударов», — отметил военный эксперт.

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Переговоры о мире: что известно

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Темми Брюс заявила, что Вашингтон может выйти из переговоров по войне в Украине, если «стороны не проявят готовности к сотрудничеству».

Однако позже во время похорон Папы Римского Франциска сам Трамп пообещал, что не будет исходить из переговоров по мирному урегулированию в Украине.

В свою очередь, в МИД Украины спокойно относятся к сигналам со стороны США относительно возможного отказа от роли посредника в переговорах. Там считают, что это просто попытка ускорить мирный процесс.