Россия первая не нападает: у Путина заявления о вероятном вторжении в Украину называют "безосновательным"

Россия первая не нападает: у Путина заявления о вероятном вторжении в Украину называют "безосновательным"

У восточных границ Украины большое скопление войск РФ.

Несмотря на скопление российских войск у украинских границ, заявления о возможном вторжении РФ в Кремле называют "пустыми и безосновательными".

Об этом в очередной раз заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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Информацию о вторжении он назвал "нагнетанием напряженности". Мол, Российская Федерация ни для кого не представляет угрозы. "Россия никогда первая ни на кого не нападает", – сказал пресс-секретарь Путина.

В очередной раз представитель Кремля отметил "силовое разрешение конфликта на Донбассе", а также "приверженность Минским соглашениям и "нормандскому формату".

Как сообщалось, Российская Федерация продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники России. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.

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