Молдова / © Associated Press

Россия пытается использовать политическую ситуацию в Молдове, чтобы заблокировать европейский курс Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Эспрессо высказал журналист и публицист Виталий Портников.

Он пояснил, что вопрос Молдовы в Кремле контролирует первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Москва, по словам Портникова, тратит значительные средства на поддержку политических сил, связанных с бывшим президентом Игорем Додоном и партией бизнесмена Илана Шора, который находится в Москве. Это может привести к потере парламентского большинства проевропейской партией президента Майи Санду, что создает опасность для евроинтеграционного курса страны.

«Кириенко же работает на этом направлении через Орбана. Они же через Орбана работают. Что они делают? Орбан блокирует начало переговоров с Украиной по вступлению в ЕС. А Европейский Союз не хочет разрывать пару Украина-Молдова. И Орбану нужно я думаю, что это такая задача, это такая договоренность, скажем так, проблокировать эту ситуацию до парламентских выборов в Молдове. А может потом он разблокирует, ой, слушайте, давайте я все уже понял, пусть Украина, там мы с ней там договоримся», — отметил Портников.

Портников пояснил, что Кремль может использовать Молдову как инструмент для блокирования евроинтеграционного движения Украины. По его словам, стратегия Москвы заключается в том, чтобы сохранить «пару» Украина-Молдова, которую ЕС рассматривает в одном пакете. Если в Молдове на парламентских выборах победят пророссийские силы, они способны принять решения, которые будут противоречить европейским требованиям. В таком случае Брюссель остановит переговоры одновременно и с Кишиневом, и с Киевом.

Журналист привел пример с Грузией, где власти принимали законы, противоречащие ценностям ЕС. В ответ Евросоюз требовал отмены таких решений, прежде чем двигаться дальше. Подобный сценарий может повториться и в Молдове. Тогда ЕС заявит, что готов открыть переговоры только после выполнения своих условий, а пророссийские политики, наоборот, будут настаивать, что эти требования являются «диктатом».

«У нас в Киеве очень серьезно опасаются, что если они начнут переговоры с Молдовой, а не начнут переговоры с Украиной, то это будет означать, что мы попали в перечень не очень перспективных стран для вступления в ЕС», — отметил журналист.

Однако, если переговоры с Молдовой будут заморожены из-за действий пророссийских сил, то блокировка автоматически коснется и Украины. Это, по мнению Портникова, и есть «ловушка Кириенко».

Он пояснил, что в таком случае Европа сможет отложить переговоры до следующих выборов в Молдове, надеясь на победу проевропейских партий. Однако Украина все это время будет оставаться заблокированной, ведь ЕС не будет открывать для нее процесс переговоров отдельно.

«Или вы эту пару разрываете, но тогда Украина в не очень хорошей ситуации с пропагандистской точки зрения, потому что вы понимаете, что переговоры о нашей европейской интеграции не имеют никакого практического смысла до окончания войны», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что для Молдовы открытым остается условный путь к членству в Евросоюзе.

«Хотя я не понимаю, что с Приднестровьем. Но пока мы не члены Евросоюза, это не имеет никакого значения. Просто будет там граница проходить условная по Приднестровью. Вот, а мы то что? Тут же вопрос войны. Никто не будет принимать страну в период военных действий в Евросоюз. Не надо опять никаких иллюзий. Столько, сколько будут военные действия, сколько мы будем стоять там на пороге», — добавил публицист.

Напомним, бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал два главных препятствия на пути Украины в Европейский Союз, которые не связаны с реформами, а касаются баланса сил в Европе и украинского аграрного сектора.