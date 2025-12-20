Диктатор Путин / © Associated Press

Отчеты американской разведки указывают, что диктатор Путин не намерен останавливаться на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Его целью является контроль над всей Украиной, а также более широкий план по возвращению под контроль Москвы территорий бывшего СССР.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников, осведомленных о материалах американской разведки.

Агентство отмечает, что эти оценки значительно отличаются от публичной риторики президента США Дональда Трампа и его команды. Они, стремясь к скорейшему урегулированию войны в Украине, на публике заявляют о якобы желании Путина достичь мира.

По словам одного из собеседников Reuters, самый свежий разведывательный отчет датирован концом сентября, а его ключевые выводы не претерпели изменений с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Эти данные в значительной степени совпадают с оценками европейских спецслужб.

В частности, в Кремле стремятся получить контроль над всей Украиной, а также над территориями других бывших стран советского блока, включая государства, ныне являющиеся членами НАТО.

«Разведывательные данные всегда свидетельствовали о том, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают себя первыми [в очереди на российское вторжение]», — заявил Reuters демократ Майк Квигли, член Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Как отмечает агентство, пока нет четкого понимания, какую позицию по таким планам Путина занимает Белый дом. В то же время некоторые признаки осознания этой угрозы прозвучали во время пресс-конференции государственного секретаря США Марко Рубио.

«Я не знаю, хочет ли Путин заключить соглашение, хочет ли он захватить всю страну. Это вещи, о которых он говорил открыто. Мы знаем, каких целей они пытались добиться в начале войны. Этих целей они не добились», — сказал Рубио.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что РФ готова вести диалог о завершении войны «на основе принципов, изложенных в июне 2024 года».

Мы ранее информировали, что бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что если российский диктатор Путин не примет условия Запада относительно территориальной целостности и гарантий безопасности для Украины, союзники должны перейти к беспрецедентно жесткой модели давления.