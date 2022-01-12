Россия подготовила внутренний саботаж и дестабилизацию Украины - Нуланд

Заместитель госсекретаря заявила, что НАТО не представляет угрозы для РФ.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия стянула войска к границе и подготовила внутренний саботаж и дестабилизацию в отношении Украины и что агрессором выступает именно Москва.

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Об этом она сказала 11 января на брифинге, сообщает Государственный департамент США.

"Именно Россия создала этот кризис из ничего. Россия накопила 100 тысяч военных на границах Украины. Именно Россия подготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом для Украины. Россия извергла дезинформацию и ложь об Украине, США и о НАТО, чтобы оправдать собственные действия", – сказала Нуланд.

Заместитель государственного секретаря США в очередной раз предупредила Кремль о введении санкций против РФ в случае дальнейшей агрессии против Украины.

"Если российское правительство дальше вторгнется в Украину, дестабилизирует Украину, мы готовы и согласовали это с нашими союзниками и нашими партнерами ввести серьезные последствия. Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые ранее не использовались, и нанесем очень значительные затраты экономике России и ее финансовой системе", – подчеркнула она.

Напомним, сегодня, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО на фоне требований Москвы относительно "гарантий безопасности", а также наращивания российских войск на границе с Украиной.

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