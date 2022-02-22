"Россия подошла к грани": Британия призывает Кремль отойти и заявила о расширении санкций

В частности, речь идет об экономических ограничениях.
Россия подошла к границе, объявив о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Такое мнение высказала на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница Великобритании при организации Барбара Вудвард,
Она подчеркнула, что Лондон призывает Кремль отойти. В заявлении отмечено: иначе РФ ожидают серьезные последствия. В частности, экономические.
"Великобритания объявит новые санкции против России в ответ на нарушение ею международного права и наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины. Эти действия будут иметь серьезные экономические последствия", — сказала Вудвард.
Она также отметила, что Совбез должен быть единственным в призыве к немедленной деэскалации и осуждении агрессии против суверенного государства.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".
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