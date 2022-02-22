"Россия подошла к грани": Британия призывает Кремль отойти и заявила о расширении санкций

"Россия подошла к грани": Британия призывает Кремль отойти и заявила о расширении санкций

В частности, речь идет об экономических ограничениях.

Россия подошла к границе, объявив о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Такое мнение высказала на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница Великобритании при организации Барбара Вудвард,

Она подчеркнула, что Лондон призывает Кремль отойти. В заявлении отмечено: иначе РФ ожидают серьезные последствия. В частности, экономические.

"Великобритания объявит новые санкции против России в ответ на нарушение ею международного права и наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины. Эти действия будут иметь серьезные экономические последствия", — сказала Вудвард.

Она также отметила, что Совбез должен быть единственным в призыве к немедленной деэскалации и осуждении агрессии против суверенного государства.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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