Россия подвергла опасности собственных космонавтов на МКС: в NASA отреагировали на испытание РФ противоспутниковой ракеты

Россия подвергла опасности собственных космонавтов на МКС: в NASA отреагировали на испытание РФ противоспутниковой ракеты

Астронавтам и космонавтам пришлось запереться на космических кораблях, пристыкованных к МКС, на два часа, чтобы избежать столкновения с обломками.

Директор NASA Билл Нельсон заявил, что испытание Россией противоспутниковой ракеты, может поставить под угрозу работу Международной космической станции.

"Как и госсекретарь Блинкен, я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. При долгой и легендарной истории России в области пилотируемых космических полетов немыслимо, чтобы она подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и их собственных космонавтов", - заметил Нельсон.

По его мнению, действия российской стороны также угрожают китайской космической станции.

Нельсон отметил, что астронавтам и космонавтам пришлось запереться на космических кораблях, пристыкованных к МКС, на два часа, чтобы избежать столкновения с обломками. По его словам, "облако обломков" пролетает в непосредственной близости МКС каждые 90 минут.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы отреагировать на безответственный акт России.

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"Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия", - сказал он.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что Россия безответственно испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту.

В Москве заявление Госдепартамента США пока не прокомментировали.

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