Россия погрязла на фронте: США заявили об опасных планах Кремля

Флаг США. / © Associated Press

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Российская Федерация погрязла в войне против Украины и не может добиться существенного прогресса на фронте. Впрочем, может прибегнуть к провокациям или атаке против одной из стран НАТО.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox Business.

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По его словам, Вашингтон и в дальнейшем привержен принципу коллективной обороны НАТО. В то же время Вашингтон призывает европейских союзников усиливать свои оборонные способности для сдерживания угрозы от России. В частности, гибридные атаки.

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«Россия сейчас увязла в Украине. Она не смогла и не может добиться какого-либо прогресса на фронте», — подчеркнул Витакер.

Вместе с тем дипломат предупредил о том, что нельзя исключать, что Кремль может попытаться совершить действия против одной из стран Североатлантического альянса.

«Эти агрессивные действия — вторжение в Украину, аннексия Крыма — я думаю, все это заставляет нас считать, что Россия может быть непредсказуемой и может быть готова предпринять действия против страны НАТО», — заявил американский политик.

По его словам, если бы Москва пошла на такой шаг, то столкнулась бы с «очень сильным и способным Альянсом, который с каждым днем становится сильнее».

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Напомним, президент США Дональд Трамп сделал заявление о необходимости окончания войны в Украине, назвав конфликт «глупой войной». По его словам, Америка стремится иметь хорошие отношения и с агрессором Россией, и с Украиной.

В то же время американский Министр финансов Скотт Бессент оправдался о своих переговорах с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20. Он подчеркнул, что война в Украине не будет окончена без таких встреч, а потому, по его словам, контакты с Москвой необходимы.

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