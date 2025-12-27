Бен Годжес

Любые разговоры о создании демилитаризованной зоны в Украине представляют опасную иллюзию, поскольку Россия использует ее для мгновенного захвата территорий.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал американский военачальник генерал Бен Годжес в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

По словам генерала, нынешний подход администрации США к войне в Украине выглядит как стремление как можно скорее остановить боевые действия, несмотря на международное право и принципы суверенитета.

«Создается впечатление, что администрация США рассматривает Украину как крупное соглашение с недвижимостью. Именно поэтому они откровенно говорят о том, что Украина должна отказаться от части территорий ради мира. Это не приемлемо ни для одного украинца и не должно быть приемлемым ни для кого, ведь это фактическое вознаграждение за российскую агрессию», — подчеркнул Ходжес.

Он отметил, что такой подход был обречен изначально, поскольку в Вашингтоне, по его словам, так и не дали четкой оценки причин войны.

Генерал подчеркнул, что Россию так и не назвали агрессором, а основное давление было направлено именно на Украину, заставляя ее к уступкам.

«В настоящее время в Украине и в Европе нет ни одного человека, который хотя бы на секунду поверил, что Путин будет придерживаться любых договоренностей», — отметил он.

Ходжес также категорически отверг идею демилитаризованной зоны как таковой.

«Мнение о том, что Путин согласится на создание демилитаризованной зоны, — это фантазия. Россияне мгновенно заполнят ее: если не регулярной армией, то росгвардией или так называемыми сепаратистами. И тогда для США будет уже поздно что-либо менять», — объяснил генерал.

По его словам, никакие формальные гарантии, в том числе вроде пятой статьи НАТО, в такой ситуации не сработают.

В то же время Ходжес подчеркнул, что единственная реальная гарантия безопасности для Украины — это собственная способность защищаться.

«Речь идет о достаточном военном потенциале, развитии оборонной промышленности и продолжении ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре. Именно эти факторы будут определяющими для будущей безопасности Украины», — подчеркнул он.

Генерал также предостерег, что Европа должна взять на себя большую ответственность за поддержку Украины.

«Если Украина упадет, все последствия все равно ощутит Европа: миллионы новых беженцев, постоянные перебои с энергетикой и продовольствием, а дальше прямые российские угрозы странам Балтии или Польши. Поэтому Европе придется восполнять пробелы, где США не справляются», — резюмировал Ходжес.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос выборов активизировали США, а судьбу стратегических вопросов должен решать народ, отметил Владимир Зеленский.

Мы ранее информировали, что Зеленский раскрыл детали черновика (драфта) тайного мирного плана из 20 пунктов, которые должны изменить ход истории для Украины.