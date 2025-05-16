Россия попытается затянуть время: эксперт о рисках временного перемирия для Украины

Война / © Associated Press

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Россия может согласиться на переговоры о перемирии, но, вероятно, будет рассматривать их как тактику для затягивания времени. Ключевую роль в этом процессе будут играть позиция Украины и реакция международных партнеров.

Такое мнение в эфире РБК-Украина высказал политолог Игорь Рейтерович.

По словам эксперта, в случае согласия России на 30-дневное перемирие будет определена конкретная дата, когда оно должно начаться. Также он отметил, что оно не будет контролироваться исключительно Россией или Украиной.

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Как отметил Рейтерович, в таком случае придется привлекать третьи стороны, которые будут определять, какая из сторон нарушает договоренности. Также международные партнеры будут делать выводы о том, кто именно нарушает перемирие.

Политолог акцентировал на том, что ни одна из стран, которые поддерживают Украину, не обвиняла ее в нарушении каких-либо договоренностей.

«В конце концов обратите внимание, что ни одна из стран, которые находятся на стороне Украины, ни словом не обвинила Украину в каких-либо нарушениях: пасхального перемирия или так называемого перемирия на эти майские праздники, которые были на России. Никто об этом не говорил, наоборот, говорили о нарушениях со стороны РФ», — отметил эксперт.

По словам Рейтеровича, считается, что контроль за соблюдением перемирия имели:

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американцы;

турки, которые заявили о готовности это сделать;

часть европейцев.

Однако эксперт говорит, что достичь договоренностей о режиме тишины вряд ли удастся.

По его мнению, Россия попытается найти вариант, который позволит ей затянуть время, а не остановить боевые действия.

«Я больше склоняюсь к тому, что россияне попытаются провернуть что-то такое, что позволит им затянуть время. Я не думаю, что они отвергнут любые разговоры. Они попытаются поиграть в игру, растянуть это во времени. И, скорее всего, у них будет эта попытка. Дальше все зависит от Украины — захотим ли мы в это играть или нет», — заметил эксперт.

Напомним, в Стамбуле 16 мая состоялась встреча украинской и российской делегаций относительно прекращения огня.

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В ходе переговоров российская сторона выдвинула ряд условий, которые украинская делегация считает неприемлемыми.

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