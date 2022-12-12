Россия после Путина: бывший спичрайтер диктатора назвал сценарии

Эксперт подчеркивает, что РФ больше не должна представлять угрозу Украине.
После поражения России в войне и свержения режима Путина РФ может стать на путь демократии и превратиться в цивилизованную страну.
Такое мнение высказал бывший спичрайтер Путина, российский политолог Аббас Галлямов, передает "24 канал".
Он вспомнил пример Испании, которая прошла такой путь после режима Франко. В то же время политолог отметил, что после проигрыша в Первой мировой войне в Германии возродился национализм, имперство и шовинизм, трансформировавшийся в нацизм.
По его словам, когда Гитлер пришел к власти, то заявил, что это не немцы проиграли войну, а во всем виноваты предатели-евреи, социал-демократы и другие негодяи. И немцы охотно поверили этому.
"Однако по итогам Второй мировой войны мнения о том, что поражение в ней было предательством, немцам уже на ум не приходили. Поражение было слишком очевидным. Поэтому этот дискурс был маргинальным", — отметил эксперт.
Галлямов уверен, что Россия тратит много ресурсов в войну против Украины, поэтому в конечном счете окончательно себя изнурит. Политолог считает, что если за несколько лет к власти в РФ захотят прийти реваншисты, россияне будут сразу вспоминать Путина и не поддержат такие настроения.
Ранее военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что РФ не дадут распастись из-за фактора Китая. Военный эксперт Роман Свитан наоборот считает, что Российская Федерация распадется, как когда-нибудь СССР.
Путин осознает, что может потерять власть, поэтому шантажирует Запад, что после него Россия станет еще более опасной, ведь к власти могут прийти Пригожин или Кадыров.
Читайте также:
- Как закончить войну — Зеленский назвал три шага, которые помогут Украине
- Капитуляция РФ: эксперт предположил, что на суд вместо Путина отправят двойника
- Зеленский предложил России закончить войну к Рождеству: подробности