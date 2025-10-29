- Дата публикации
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия постепенно слабеет и не имеет реальных союзников — социолог Шульга
Россия все больше превращается в вассала Китая.
Россия не двигается в направлении превращения даже в региональную супердержаву. Напротив, она постоянно ослабляется, считает доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.
Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Эспрессо .
Есть еще один очень важный компонент, который, возможно, доходит до российской элиты медленно, но все же доходит. Мы видим эту рефлексию в публикациях, в обсуждениях даже в России. Речь идет о том, что у России нет тыла. И это не Дальний Восток, куда тяжело добраться. В случае с Украиной тыл Европейский Союз, страны Запада, где можно получить материальную помощь, оружие, даже перенести производство», — подчеркнул социолог.
По его словам, у России таких партнеров нет.
«Напротив, так называемые союзники только зарабатывают на ее проблемах – на рестрикциях, на санкциях. Они покупают подсанкционные товары в три дороги, а поставляют для войны — в четырех дорогах», — отметил Шульга.
Он объяснил, что это создает экзистенциальную проблему для России:
«На самом деле у россиян нет ни одного настоящего союзника. Китай — это суверен, а Россия все больше становится вассалом. Индия, Турция, страны Центральной Азии – все они просто откровенно зарабатывают на санкционной торговле», – сказал он.
Александр Шульга подытожил, что такое положение дел является очередным подтверждением того, что Россия не усиливается, а наоборот – слабеет.
«Последние санкции – это очень показательный пример. А то, как эти санкции восприняли внутри России на дипломатическом уровне, это отдельная и очень интересная тема. Она касается стратегии России на ближайший год», – подытожил эксперт.
