Россия предлагает короткие перемирия на фронте: с какой целью

Война России против Украины / © ТСН

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Во время третьего раунда переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, российская сторона предложила объявлять краткосрочные перемирия на линии фронта.

Об этом сообщил на брифинге глава российской делегации Владимир Мединский, заявление которого цитируют российские пропагандисты.

"Мы предлагаем рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких по 24-48 часов перемирия, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов", - сказал он.

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Ранее стало известно, что одним из результатов переговоров в Стамбуле стала договоренность о том, чтобы провести обмены не только военных, но и гражданских лиц.

Напомним, украинская сторона во время переговоров заявила о готовности к прекращению огня,в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Кроме того, Украина предложила РФ провести встречу лидеров двух стран до конца августа 2025 года.