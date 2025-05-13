Россия предлагает переговоры в Стамбуле: зачем Путину эта встреча и кто примет в ней участие

Россия предложила переговоры в Стамбуле, на что Украина согласилась / © ТСН.ua

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Во время встречи в Киеве «коалиция желающих» выдвинула к главе Кремля Владимиру Путину требование о 30-дневном прекращении огня. На это он ответил контрпредложением — предложил провести переговоры в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на эту инициативу, заявив, что Украина готова к встречам и мирным переговорам в любом формате.

Однако Кремль снова применяет свою привычную тактику — выдвигает свои условия для проведения переговоров.

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Что говорят в РФ о переговорах в Стамбуле и приедет ли на них Путин — узнавал ТСН.ua.

Россия выдвигает условия

Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что новые переговоры могут быть успешными, но только при условии, что Украина откажется от ультиматумов и будет искать компромиссы.

«Только если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-либо ультиматумов и искать точки соприкосновения. Я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем было сделано в марте 2022-го», — заявил Косачев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что потенциальные переговоры по прекращению огня должны основываться на результатах переговоров, сорванных в 2022 году, а также на текущей ситуации на фронте.

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В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цель предложенных Россией переговоров — устранение причин конфликта и защита интересов РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что ключевыми темами на возможных переговорах в Стамбуле 15 мая станут «вопросы урегулирования» и «реалии на местах».

Российский чиновник заговорил о «денацификации Киева» и признании аннексии украинских территорий. Он заявил, что Россия не пойдет на уступки без этих условий.

Позиция Украины

Владимир Зеленский подтвердил свой визит в Турцию. Глава государства заявил, что готов к личной встрече с диктатором Путиным.

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В ходе общения со СМИ он сообщил, что встреча с Эрдоганом состоится в Анкаре. Однако украинский лидер готов переехать в Стамбул, если Путин скажет, что переговоры пройдут в столице.

По его словам, главная цель встречи — прекращение огня.

«Если будет Путин, он должен подтвердить намерение прилететь», — добавил Зеленский.

Ранее глава украинского государства выразил надежду, что президент США Дональд Трамп также приедет в Стамбул для участия в переговорах.

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В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из представителей России, кроме непосредственно Владимира Путина.

Подоляк подчеркнул, что переговоры с другими представителями РФ без главы Кремля «бессмысленны», поскольку у них нет полномочий для принятия решений.

Более того, по словам Подоляка, Украина готова внести «юридические коррективы» в указ, запрещающий переговоры с президентом России. Однако такой сценарий реален при личном визите Путина в Стамбул.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что если глава РФ откажется от переговоров в Стамбуле, это станет последним сигналом о нежелании Кремля заканчивать войну.

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Приедет ли Путин на переговоры

В России заявляют о подготовке к возможным переговорам в Стамбуле, но состав делегации до сих пор остается неизвестным.

Как сообщают российские СМИ, окончательное решение о представителях РФ примет лично Путин.

«Кремль объявит, кто будет представлять Россию на переговорах, когда Путин признает это целесообразным», — заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, в российских СМИ фигурирует информация, что вместо Путина к встрече готовятся глава МИД Сергей Лавров и советник диктатора Юрий Ушаков. Там подчеркнули, что визит главы Кремля в Турцию маловероятен.

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Аналитики ISW отмечают, что Москва неготова вести прямой диалог.

В ISW подчеркивают, что Кремль придерживается жесткой риторики, называя украинские власти «нелегитимными». Это позволяет РФ избегать конструктивных переговоров, сохраняя курс на смену власти в Украине.

Эксперты предполагают, что Путин может избегать переговоров с Зеленским, чтобы не менять риторику своей аудитории. Также в ISW отмечают, что любой долгосрочный мир потребует признания Кремлем легитимности Украины.

В свою очередь председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал три причины, почему Путин молчит о своем присутствии на переговорах в Стамбуле.

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По мнению эксперта, глава Кремля оказался перед сложным выбором:

любой вариант действий Путина несет риски для его имиджа (поедет в Стамбул — покажет слабость, не поедет — подтвердит желание войны);

Путин может бояться международного трибунала;

неожиданный поворот событий — желание Трампа принять участие во встрече.

О том, что Путин не приедет на переговоры, заявляет политический аналитик Владимир Горбач. Он объясняет это тем, что такой шаг означал бы передачу Зеленскому инициативы.

Горбач отмечает, что Путин будет дальше пытаться расшатать единство Украины и стран-партнеров, поэтому будет выдвигать дальнейшие инициативы.

Угроза для Украины

Политолог Владимир Фесенко считает, что потенциальные переговоры в Стамбуле могут оказаться под угрозой из-за военной ситуации.

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Эксперт отмечает, что возможные массированные ракетные удары по Украине могут сорвать переговоры.

Он предлагает четко довести эту позицию до Дональда Трампа, как пример, через постоянный контакт Эммануэля Макрона с американским президентом.

Фесенко также считает необходимым предупредить российскую сторону о последствиях подобных действий.

«Теоретически это (массированный ракетный удар РФ — ред.) возможно и даже практически, к сожалению, тоже возможно. Но именно такие действия России могут сорвать переговоры в Стамбуле. Мне кажется, что это единственное, что может сорвать их», — отметил политолог.

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Закончится ли война после переговоров в Стамбуле

Стамбульские переговоры почти наверно состоятся, но главный вопрос — в каком формате. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что с 90% вероятностью Путин не явится лично, поскольку его цель — продолжение войны, а не настоящие переговоры.

Россия, по словам Мусиенко, может отправить своих представителей, чтобы имитировать переговорный процесс и выиграть время для военных действий.

Основной задачей РФ на лето является наступление на Лиманском и Покровском направлениях с целью полного захвата Донецкой области. Поэтому Кремль заинтересован в затягивании любых дипломатических решений.

Мусиенко подчеркивает, что без решительных действий Запада, новых санкций и усиления поддержки Украины Путин будет продолжать воспринимать это как слабость и игнорировать настоящие мирные инициативы.

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Как отметил эксперт, пока давление на Россию не станет достаточно сильным, переговоры будут оставаться ширмой для продолжения войны.

«Пока нет действий, решительности и смелости, которые должен демонстрировать Запад, Путин будет считать это проявлением слабости и так будет подавать своему населению, что слабый на самом деле Запад», — сказал аналитик.

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