Москва заинтересована в возвращении американских нефтяных компаний на российский рынок, а также в общих энергетических проектах в Арктике.

Пока президент Украины Владимир Зеленский взвешивал возможность соглашения с США по поводу полезных ископаемых, Кремль сделал собственное предложение администрации Дональда Трампа – соглашение о совместном доступе к российским природным ресурсам.

Об этом пишет Moscow Times.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев перед началом переговоров в Саудовской Аравии заявил, что Москва заинтересована в возвращении американских нефтяных компаний на российский рынок, а также совместных энергетических проектах в Арктике.

"У больших американских нефтяных компаний был очень успешный бизнес в России, и мы верим, что они рано или поздно вернутся. Почему они должны отказываться от доступа к нашим природным ресурсам?" – сказал Дмитриев, цитирует ТАСС и Интерфакс.

Он также заявил, что американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов из-за санкций, а администрация Джо Байдена якобы "преувеличивала" негативное влияние санкций на российскую экономику.

До начала войны единственной крупной американской компанией, непосредственно занимавшейся добычей нефти в России, была Exxon Mobil, владевшая 30% в проекте "Сахалин-1". После вторжения в Украину компания объявила о выходе из проекта, но не смогла продать свою долю – Кремль дважды переносил сроки, и выход запланирован не ранее конца 2026 года.

Также Россию покинули ведущие американские нефтесервисные компании – Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, ранее помогавшие поддерживать стабильную добычу нефти. Поэтому Кремль поставил задачу создать собственные технологии бурения и разведки нефти до 2025 года.

Однако реальность оказалась другой: свыше половины оборудования для гидроразрыва пласта, критически важного для добычи труднодобывающей нефти, Россия все еще получает из "недружественных" стран. По отдельным позициям, таким как роторные управляемые системы, зависимость от импорта остается полной – 100%, подсчитали эксперты "Яков и партнеры".

Правительство РФ в своей "Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 года" признало, что российская горнодобывающая промышленность остается в значительной степени зависимой от импортного оборудования. В частности:

буровое оборудование – более 90% импорта;

горные машины – 50%;

наземное геофизическое оборудование – 30%.

Несмотря на официальные заявления по импортозамещению, Россия остается критически зависимой от западных технологий, что может стать дополнительным фактором в ее переговорах с США.

Напомним, российские чиновники в Саудовской Аравии начали продвигать экономические инициативы, которые могут стать попыткой склонить Соединенные Штаты к принятию выгодных для Кремля условий вместо реальных уступок по войне в Украине.