Московский Кремль / © Associated Press

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия должна стать одним из гарантов безопасности Украины было отвергнуто в Белом доме.

Об этом сообщает The Guardianсо ссылкой на неназванного американского чиновника.

В издании отметили, что речь идет о высказываниях главы российского внешнеполитического ведомства относительно неприемлемости гарантий безопасности, подобных натовским.

В этом контексте Лавров вспомнил о предложении стамбульских переговоров 2022 года, когда речь шла о возможном участии в обеспечении безопасности для Украины от всех постоянных членов Совета Безопасности ООН — то есть России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Как сообщил собеседник The Guardian такое предложение Белый дом отверг, хотя публично об этом не объявлял.

Сейчас западные чиновники активно работают над согласованием плана гарантий безопасности для Украины, который бы поддержала администрация Дональда Трампа. Военные прорабатывают четыре ключевых сценария, которые позволят сдержать агрессию России.

В Кремле взамен заявили, что РФ согласится, чтобы безопасность Украины гарантировали «на равной основе» Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция.

Напомним, издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, сообщило, что последние заявления Лаврова о недопустимости гарантий безопасности для Украины с участием исключительно стран Запада фактически перечеркнули договоренности, которые якобы были достигнуты между Россией и США.