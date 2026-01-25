- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3522
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия придумала еще одно условие для мира в Украине – ISW
Россия пытается дискредитировать Украину на международной арене, используя религию как оружие.
Кремлевские чиновники продолжают реагировать на переговоры, повторяя преданность России первоначальным максималистским военным целям российского диктатора Владимира Путина в Украине. Они пытаются риторически переложить вину на официальный Киев.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
Эксперты отметили, что кремлевские чиновники часто пытаются воспользоваться отсутствием ясности относительно результатов саммита США и России на Аляске в августе 2025 года, чтобы утверждать, что на саммите достигли совместного американо-российского понимания и согласия о прекращении войны в Украине, и представить соглашение таким образом, чтобы это было выгодно мирному процессу.
Кремлевские чиновники часто требуют, чтобы любое военное или дипломатическое прекращение войны было направлено на устранение ее «коренных причин».
24 января в МИД России заявили, что Москва, мол, настаивает на прекращении преследования по Киеву Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), как «условие для мира» в Украине.
Представители Кремля, повторяя свои пропагандистские нарративы, часто требуют, чтобы любое военное или дипломатическое завершение войны учитывало ее «первопричины».
Как отмечают в Институте изучения войны, Кремль давно контролирует духовную доктрину РПЦ и использует УПЦ МП в качестве инструмента гибридной войны, навязывая российскую идеологию украинскому обществу и преследуя религиозные меньшинства на оккупированной территории Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, поддерживают ли Соединенные Штаты требование России по поводу статуса русского языка и прав УПЦ Московского патриархата.
«У нас в проекте рамочного соглашения — это те 20 пунктов — все написано согласно международному праву. Есть международное право — это факт, который все должны признавать, и это единственное, что может всех объединить. Мы формировали подход к некоторым пунктам согласно тому, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству — тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза», — объяснил президент.
Напомним, что российский диктатор Путин на встрече с Трампом на Аляске требовал гарантий безопасности для РПЦ в Украине и предоставление русскому языку официального статуса.