Россия придумывает "угрозы" семье Мединского: ЦПД разоблачил очередную манипуляцию

Участник российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский / © Associated Press

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Российские пропагандисты утверждают о якобы угрозах со стороны Украины семье помощника президента РФ, участника переговорной группы Владимира Мединского. Это просто очередная информационная кампанией врага.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Российские информационные ресурсы раскручивают заявление пропагандиста Владимира Соловьева о якобы угрозах, которые получает семья Мединского. Следственный комитет РФ даже возбудил уголовное дело.

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В ЦПД акцентировали, что утверждения пропагандистов не содержат ни каких-либо доказательств реальности таких угроз, ни доказательств того, что угрозы поступают из Украины.

Там также объяснили цели этой информационной кампании врага.

«Эта информационная кампания, запущенная россиянами накануне возможного второго раунда переговоров, является частью усилий врага по затягиванию времени и срыва переговоров о прекращении огня, оправдываясь пропагандистской чушью о якобы «недоговороспособности украинской стороны» и «террористической сущности „киевского режима“, — говорится в сообщении ЦПД.

Отмечается, что распространение подобных обвинений в очередной раз доказывает нежелание российской власти прекращать огонь и ее стремление превратить переговоры в фарс.

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Переговоры Украина — Россия: что известно

16 мая в Стамбуле состоялись первые за несколько лет личные переговоры представителей Украины и России. Стороны обсуждали пути урегулирования войны, однако в тот день удалось договориться только об обмене пленными. Делегацию из Киева возглавлял министр обороны Рустем Умеров, а из Москвы — Мединский.

После переговоров Россия анонсировала, что передаст Украине меморандум с предложениями о прекращении огня. Представители Кремля предложили Киеву снова встретиться в Стамбуле 2 июня для обмена меморандумами.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что Москва еще ждет решения Киева относительно предложения провести новый раунд переговоров в Турции. Кремлю не нравится, что Украина якобы требует предоставления «меморандума».

Как проинформировал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, Киев передал России свой документ с четкими шагами к прекращению огня и миру.

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