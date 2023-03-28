Россия пригрозила Армении "последствиями" из-за ратификации Римского статута

Россия возмутилась намерением Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда и предупредила Ереван о "крайне негативных последствиях".

Об этом пишут роспропагандисты со ссылкой на заявление МИД РФ.

Кремль предупредил Ереван о "крайне негативных последствиях" для двусторонних отношений, если Армения продолжит реализацию плана, который должен быть ратифицирован парламентом после одобрения Конституционным судом.

"Москва считает совершенно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных ордеров МКС против российского руководства", — заявили в МИД РФ.

Напомним, Конституционный суд Армении поддержал ордер на арест российского президента-диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд. Суд признал обязательства, закрепленные в Римском уставе Международного уголовного суда, подписанном 17 июля 1998 года. Решение озвучил глава Конституционного суда Арман Диланян.

Правительство Армении в 2022 году обратилось в КС о признании Римского устава, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за военные преступления, совершенные на территории непризнанного Нагорного Карабаха.

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