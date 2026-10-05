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Россия пригрозила дипломатам в Киеве: посольство Германии дало краткий ответ
Посольство Германии заявило, что продолжит работу в Киеве, несмотря на угрозы России иностранным дипломатам и призывы покинуть украинскую столицу.
Посольство Германии в Украине отреагировало на угрозы российского МИД иностранным дипломатам , продолжающим работать в Киеве.
Немецкая дипмиссия присоединилась к заявлению ряда европейских посольств и подтвердила, что не намерена покидать украинскую столицу.
"Мы остаемся в Киеве", - подчеркнули в посольстве.
Дипломаты также выразили обеспокоенность угрозами Москвы в адрес представителей иностранных государств и напомнили России об обязанности соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права.
Аналогичную позицию высказали представительство ЕС и другие европейские дипломатические миссии. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ранее заявила, что все 25 государств Евросоюза, имеющие посольства в Киеве, остаются в столице.
Ранее МИД России заявил, что российская армия продолжит так называемые " массированные удары возмездия ", а иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий, посоветовал не находиться в Украине.
Москва также переложила ответственность за возможные последствия для самих иностранцев, если они проигнорируют это предупреждение.
В то же время в МИД Украины ранее заявляли, что не получали от иностранных дипломатических миссий уведомлений о намерении покинуть Киев.