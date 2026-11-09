Россия пригрозила Европе большой войной: в ООН раздалось жесткое предупреждение

Василий Небензя / © Associated Press

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Москва в очередной раз выступила с жесткими заявлениями в адрес европейских стран. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался о возможной военной эскалации и очертил позицию Кремля по поводу перспектив завершения войны против Украины.

Слова представителя РФ приводят русские СМИ.

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"Россия не стремится к вооруженному столкновению с Европой, однако если она сама развяжет войну, события могут развиваться стремительно", - сказал Небензя.

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Что Небензя сказал о войне в Украине

Отдельно представитель РФ высказался по поводу возможной заморозки боевых действий в Украине.

Небензя заявил, что Москва не согласится на замораживание войны, если, по ее мнению, такой сценарий позволит "сохранить угрозу российской безопасности".

Как страны НАТО готовятся к возможной агрессии России

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб ранее заявлял, что его страна не боится российского вторжения, ведь десятилетиями готовилась к такому сценарию. Среди главных преимуществ финской обороны он назвал мощный военный резерв, обязательную службу, артиллерию и разветвленную сеть укрытий для гражданских.

Между тем, НАТО планирует создать систему защиты восточного фланга от Финляндии до Черного моря. Для выявления потенциальных атак России и быстрого реагирования на них предполагается использование беспилотников, спутников, сенсоров и искусственного интеллекта.

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Польша, Литва, Латвия и Эстония укрепляют оборону на фоне российской угрозы. Страны строят пограничные укрепления, готовят резервистов и увеличивают военные бюджеты, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту.

Польша готовится к возможным российским атакам

Ранее Financial Times сообщало, что российская угроза все больше влияет на повседневную жизнь поляков. Особенно это ощутимо в приграничных регионах, где люди привыкают к воздушным тревогам, военной авиации и предупреждениям об опасности.

Польша укрепляет противовоздушную оборону и расширяет сеть укрытий. В частности, в Люблине планируют модернизировать 101 защитную постройку, развернуть вблизи аэропорта системы Patriot и создать дополнительные подразделения для борьбы с дронами.

Кроме того, страна реализует оборонный проект "Восточный щит" стоимостью 2,3 млрд евро, предусматривающий укрепление 700 км восточной границы. Еще 3,5 млрд евро планируют направить на систему противодействия беспилотникам из 18 мобильных батарей.

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