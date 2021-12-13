Россия пригрозила НАТО "тяжелыми последствиями" в случае расширения Альянса на восток

Ранее РФ призвала НАТО официально отказаться от декларации 2008 года о стремлении Украины и Грузии стать членами Альянса.

В Российской Федерации заявили, что НАТО столкнется с "тяжелыми последствиями" в случае расширения на восток.

Соответствующее заявление озвучил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает "Интерфакс".

"Дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, – это все попытки с негодными средствами", – высказался Рябков.

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По его словам, Москва "будет стоять на своем". "Если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится – последствия для них будут тяжелыми", – заявил замглавы российского МИД.

Кремлевский дипломат добавил, что "советским, а потом российским руководителям неоднократно говорили на самых ответственных уровнях, что дальнейшего расширения НАТО на восток не будет", но сейчас наблюдается противоположная ситуация.

По его словам, Североатлантический альянс ничем не доказывает необходимости расширения членства на восток.

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"Аргументации нет. Более того, они пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем НАТО двигаться куда-то на восток. Они якобы по принципиальным соображениям отрицают возможность обсуждения этой темы. Но это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности", — заявил Рябков.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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