Россия пригрозила Польше новейшим вооружением: в США отреагировали

Вашингтон сделает все возможное, чтобы американские войска находились в безопасности в Европе.
Соединенные Штаты Америки серьезно воспринимают угрозы Российской Федерации относительно "потенциального поражения" их новой базы противоракетной обороны в польском городе Редзиково.
Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга.
"Такие угрозы должны восприниматься серьезно, и мы это делаем. Какими бы безрассудными и безответственными они ни были, мы воспринимаем их серьезно", — подчеркнул американский политик.
Впрочем, отмечает Кирби, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден "непреклонен". По его словам, Вашингтон сделает все возможное, чтобы американские войска находились в безопасности на европейском континенте.
"Что не менее важно – мы очень серьезно относимся к обязательствам по пятой статье перед нашими союзниками по НАТО. Это непоколебимо, и это не изменится", — подчеркнул советник Белого дома.
Напомним, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Польше новейшим вооружением из-за того, что в стране недавно открыли базу противоракетной обороны США Aegis Ashore. По ее словам, эта база "пополнила список приоритетных целей потенциального поражения".
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