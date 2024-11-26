Россия пригрозила Польше новейшим вооружением: в США отреагировали

Вашингтон сделает все возможное, чтобы американские войска находились в безопасности в Европе.

Соединенные Штаты Америки серьезно воспринимают угрозы Российской Федерации относительно "потенциального поражения" их новой базы противоракетной обороны в польском городе Редзиково.

Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время брифинга.

"Такие угрозы должны восприниматься серьезно, и мы это делаем. Какими бы безрассудными и безответственными они ни были, мы воспринимаем их серьезно", — подчеркнул американский политик.

Впрочем, отмечает Кирби, действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден "непреклонен". По его словам, Вашингтон сделает все возможное, чтобы американские войска находились в безопасности на европейском континенте.

"Что не менее важно – мы очень серьезно относимся к обязательствам по пятой статье перед нашими союзниками по НАТО. Это непоколебимо, и это не изменится", — подчеркнул советник Белого дома.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Польше новейшим вооружением из-за того, что в стране недавно открыли базу противоракетной обороны США Aegis Ashore. По ее словам, эта база "пополнила список приоритетных целей потенциального поражения".

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