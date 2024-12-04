Присутствие Российской Федерации наблюдается во многих войнах, которые продолжаются в мире.

Об этом он заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми во время заседания НАТО, сообщает Reuters.

"Когда мы смотрим на мир, на войну на нашем континенте в Европе, на огромную агрессию, которую мы наблюдаем на Ближнем Востоке с помощью присутствующего на Ближнем Востоке Ирана и на развертывание конфликта в Судане, а теперь и в Сирии..." Есть одна страна, которая приложила к этому руку. Это – Россия", – подчеркнул британский политик.

В контексте этого Лемми, призвал союзников по НАТО "серьезно отнестись" к оборонным расходам.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск пообещал "знаковые события по войне и миру" в Украине на время председательства его краны в Совете Европейского Союза. Политик также заявил, что в ближайшее время будет также моментом, когда "мы должны будем громко сказать Европе", что "пришло время для полного пробуждения"

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