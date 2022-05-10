"Россия принесла в Европу зло тотальной войны": Зеленский рассказал о встрече в Киеве с чиновницей Евросоюза

"Россия принесла в Европу зло тотальной войны": Зеленский рассказал о встрече в Киеве с чиновницей Евросоюза

Украинский президент выразил благодарность генсеку Совета Европы за ее визит, которым она выразила свою поддержку Украине, страдающей от российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 мая, принимал в Киеве генерального секретаря Совета Европы госпожу Марию Пейчинович-Бурич. Во время встречи речь шла о цене, которую должна заплатить Россия, за развязанную на европейском континенте войну.

Об этом он сообщил во время своего традиционного обращения.

"Обсудили, что можно сделать для мира в Украине и Европе с помощью инструментов этого уважаемого института. Благодарен за поддержку нашего государства визитом в нашу столицу в этот день. День Европы. И День победы над нацизмом”, — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что ранее 9 мая европейцы обычно упоминали цену мира, которая была уплачена всеми народами европейского континента и говорили о том, как не допустить повторения столь страшной войны.

"Понятно, что сейчас все по-другому. В европейских столицах главная тема – это цена мира, которую еще придется заплатить, останавливая развязанную Россией войну. А также цена для России за то, что она снова принесла в Европу зло тотальной войны на уничтожение нашего народа”, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на все пропагандистские политические заявления РФ, единственным виновником того, что мир был разрушен, останется российское государство. "Это — историческая ответственность для России", — заявил он.

Украинский лидер заверил, что украинцы будут работать "на оборону, на победу и на восстановление справедливости", чтобы освободить Украину от оккупантов, и выразил благодарность всем защитникам нашего государства.

“Благодарю всех, кто защищает Харьковщину, защищает Донбасс, защищает юг Украины. Кто не сдается и ждет украинский флаг во всех городах, которые временно – я подчеркиваю это: временно – захвачены оккупантами. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь, все другие города, все другие наши общины. Украинское знамя вернется. Потому что это наша страна. Свободная европейская страна. Наше государство", — подчеркнул президент.

Сегодня мы сделали еще один важный шаг – обращение Зеленского за 9 мая

Напомним, президент РФ Владимир Путин 9 мая не объявил войну Украине. Как следствие, не будет в России и всеобщей мобилизации.

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