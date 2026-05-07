Россия пришла в Китай, чтобы закрыть "дыры" в войне: чем все закончилось

Китай, Россия

Реклама

Россия смогла вернуться к активному восстановлению запасов ракет только в прошлом году. Значительную роль в этом сыграла помощь Китая.

Об этом в эфире «Мы Украина» заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, китайская сторона передала РФ высокостоящее оборудование для металлообработки, необходимое для производства ракетного вооружения.

Реклама

«Но даже сейчас из-за глобальной нехватки средств в РФ часть денег из ракетной программы перебросили на дроновую программу, потому что там они еще способны масштабировать», — отметил Жмайло.

Эксперт также обратил внимание на развитие производственного центра «Алабуга», где РФ наращивает выпуск дронов. По его словам, из-за дефицита рабочей силы туда активно привлекают наемников и работников из разных стран мира.

«Именно на дроны, в надежде, что они нас могут истощить, делается ставка», — сказал эксперт.

Как мы писали, Китай заявил, что внимательно следит за ситуацией со своими гражданами, воевавшими на стороне РФ и попавшими в украинский плен. Там обратился в Киев с требованием гарантировать им соблюдение прав в соответствии с международным гуманитарным правом. В Пекине также подчеркнули, что неоднократно призывали своих граждан избегать участия в вооруженных конфликтах и пребывания в зонах боевых действий. Китайская сторона уверяет, что поддерживает все усилия по достижению мира.

Реклама

Напомним, украинские военные впервые взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. По данным ВСУ, они находились в составе подразделений армии РФ и участвовали в боевых действиях против Украины. После захвата пленных передали украинским стражам порядка для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств их участия в войне.

Новости партнеров