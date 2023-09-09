Россия присваивает живым украинским гражданским пленникам инвентарные номера — эксперт

Об этом исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова заявила во время прессмарафона, пишет Укринформ.

“У нас живые люди в плену. Нам удается правдами и неправдами вместе с МИДом и другими структурами находить этих людей… в тюрьмах РФ… Но они там находятся без статуса. РФ предоставляет им инвентарные номера, потому что они даже по собственному законодательству не могут их перемещать как людей. Они его перемещают как мебель”, — отметила Романцова.

Заключение гражданских пленных является военным преступлением, однако международное сообщество "не знает, как на это отвечать, потому что это беспрецедентно".

Отвечая на вопрос корреспондента Укринформа о сети миграционных тюрем на ТОТ, исполнительный директор ЦХС отметила, что, вероятнее всего, речь идет о местах временного содержания.

“Такие существуют в РФ, потому что РФ оккупированные территории интегрирует в собственные структуры. Соответственно они, скорее всего, просто создают подобные центры”, — считает правозащитница.

По ее словам, это означает, что может появиться новая группа людей, которых захватчики будут депортировать, — это люди, которые, по мнению РФ, нелегально находятся на ее территориях.

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В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что не готов ни подтвердить, ни опровергнуть данные о сети миграционных тюрем на ВТО.

Могу сказать, что мы фиксируем новые и новые места, где содержатся или содержались граждане Украины. В действительности россияне используют любое помещение, где могут содержаться граждане Украины. Больше и чаще туда попадают гражданские граждане”, — сказал он.

В то же время омбудсмен отметил, что сложнее всего возвращать именно гражданских заложников, поскольку международной системы обменов, как для военнопленных, по отношению к ним не существует. По его словам, "мы даже не представляем масштабы трагедии”.

Как сообщалось, недавно в Киеве родные многих военнослужащих 77-й аэромобильной бригады вышли на мирный ход, требуя от властей предоставить им информацию о судьбе своих сыновей и братьев. Люди говорят, будто "такое впечатление, что они растворились в воздухе".

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