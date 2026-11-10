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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Россия привлекла к переговорам человека, которого обвиняли в покушении на Буданова: кто такой Минаев

К переговорам в Абу-Даби привлекли генерала ФСБ, причастного к покушениям на украинских офицеров и Буданова

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Украина и Россия

Украина и Россия / © ТСН.ua

В состав российской делегации на переговорах с представителями Украины и США в Абу-Даби вошел руководитель департамента контрразведывательных операций (ГКРО) ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Об этом сообщают издания «Агентство. Новости» и «Преступности.НЕТ».

Кто вошел в состав делегации РФ

Российскую переговорную группу в целом формируют 11 человек. Основную делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее вошли также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации ФСБ Алексей Комков и руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

В экспертную группу привлечены еще шесть чиновников, среди которых — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский и руководитель ГКРО ФСБ Дмитрий Минаев. Четверо представителей РФ (Комков, Рябков, Минаев и Олег Постников) ранее не участвовали в переговорах подобного формата.

Что известно о Дмитрии Минаеве

Отмечается, что возглавляемое Минаевым подразделение ФСБ неоднократно фигурировало в расследованиях по террористической деятельности. В частности, в 2019 году тогдашний глава СБУ Василий Грицак публично назвал Дмитрия Минаева главным координатором и заказчиком покушений на украинских офицеров — Максима Шаповала и Александра Хараберюша, погибших в результате взрывов автомобилей в 2017 году.

Также в медиа добавляют, что ГКРО ФСБ под руководством Минаева организовал неудачное покушение на главу Офиса Президента Украины Кирилла Буданова в апреле 2019 года. В то время — офицера ГУР МОУ, возглавившего разведку в августе 2020 года. Тогда в Киеве взрывчатка под авто Буданова сдетонировала преждевременно. Операция ФСБ провалилась, а троих российских агентов задержали.

Детали деятельности подразделения Минаева освещал и журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. По данным WSJ, этот департамент также курировал задержание граждан США в России для обмена на российского киллера Вадима Красикова.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби — последние новости

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по гарантиям безопасности, прекращению огня и окончанию войны.

Уже 10 ноября Абу-Даби завершился четырехчасовой раунд переговоров с участием Украины, США и России по миру. Главными темами переговоров стали гарантии безопасности. Несмотря на слухи в СМИ, источники опровергают предложения США по корректировке границ Донбасса.

После трехсторонних переговоров Кушнер заявил, что Путин демонстрирует готовность к завершению войны против Украины, но только «в надлежащих условиях».

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