Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в пределах, "в которых они себя провозглашали", — Песков

Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.
Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, "в которых они себя провозглашали".
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Следует отметить, что весь цивилизованный мир осудил признание Кремлем ОРДЛО, которое является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
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