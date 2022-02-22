Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, где "распространяется действие власти ОРДЛО" — МИД РФ

Песков заявил, что Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, "в которых они себя провозглашали".
Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, где "распространяется действие власти ОРДЛО". То есть, как утверждают боевики, в пределах Донецкой и Луганской областей.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, пишет пропагандистское издание "Интерфакс".
"Границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию", — сказал Руденко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, "в которых они себя провозглашали".
Следует отметить, что в так называемом "законодательства ОРДЛО" указано, что территории "ДНР" и "ЛНР" – это территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Следует отметить, что весь цивилизованный мир осудил признание Кремлем ОРДЛО, которое является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
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