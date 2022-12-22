"Россия продавала чувство страха": Подоляк заявил, что эта репутация полностью обнулена

Советник ОП подчеркнул, что России катастрофически нельзя проиграть, ведь тогда закончится эра этого страшного постсоветского государства.

Россия "продавала" другим странам чувство страха перед ней, однако сейчас эта репутация полностью обнулена, и РФ понимает, что для нее нет выхода.

Такое мнение советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал в интервью FREEДОМ.

"О Российской Федерации: она прекрасно понимает, что для нее нет выхода. Россия всю жизнь продавала концепцию "бойтесь нас", особенно в путинские времена. Грубо говоря — "мы куда-то зайдем, можем делать, что хотим; мы не подчиняемся международному праву как таковому; да, мы делаем вид, что в рамках каких-то процедур что-то делаем"… Россия определенное время боялась Соединенных Штатов, Китая. Однако продавала чувство страха – "бойтесь нас" – сейчас эта репутация полностью обнулена", – подчеркнул Подоляк.

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Он добавил, что на сегодняшний день Россия не имеет никаких технологий влияния на другие страны, кроме шантажа. Речь идет об энергетике, продовольствии, политическом убийстве, вмешательстве в политические выборы.

"Она не умеет быть на равных за глобальным столом переговоров, например, в рамках G20. То есть России катастрофически нельзя проиграть. Потому что тогда закончится эра этой страшной постсоветской России, и они окажутся среди стран третьего, четвертого разряда", – объяснил советник главы. ОП.

Напомним, вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил – "если мы не остановим Россию, у нас есть 100% гарантия, что войн будет больше". Он предупредил, что в российском списке целей находятся Польша и страны Балтии.

Заметим, что США опасаются развала России после поражения в войне, поэтому заинтересованы, чтобы новая власть после Путина сохранила контроль над территорией страны и ядерным оружием. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак.

Заметим, по данным Washington Post, США стремятся создать предпосылки для мирных переговоров между Украиной и Россией. В Вашингтоне рассматривают три разных варианта развития событий, и два из них предполагают потерю Украиной территорий.

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