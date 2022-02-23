"Россия продемонстрировала отрицание дипломатии": Блинкен отменил встречу с Лавровым

"Сейчас нет смысла в этой встрече", - говорится в заявлении.

Встреча Блинкена и Лаврова, которая была запланированная 24 февраля 2022 года, не состоится.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, - пишет "Инетрфакс".

Поскольку вторжение России в Украину начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, сейчас нет смысла во встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил Блинкен.

"На прошлой неделе я согласился встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на этой неделе, 24 февраля, чтобы обсудить обеспокенность наших стран о европейской безопасности, но только если Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы видим, что вторжение начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, сейчас нет смысла в этой встрече", - сказал Блинкен на брифинге по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Блинкена, все союзники партнеры согласились с этим, и он отправил Лаврову соответствующее письмо.

Напомним, что ранее встреча должна была состояться только при условии, что не будет российское вторжение в Украину.

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