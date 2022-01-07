Россия продолжает перебрасывать "миротворцев" в Казахстан: что происходит в этот момент

Подразделения ВДВ грузят в самолеты военнотранспортной авиации штатную технику и вооружение.

Военнотранспортная авиация РФ продолжает переброску "миротворцев" в Казахстан. С аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска российских "миротворцев" в Казахстан.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.



"Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВДВ грузят в самолеты военнотранспортной авиации штатную технику и вооружение.

"Подразделения из состава российского "миротворческого контингента", ранее прибывшие на территорию республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил ", - сообщает Минобороны РФ.

Ранее стало известно, сколько "миротворцев" из России и других стран ОДКБ отправлят в Казахстан

Заметим, что "миротворцы" будут применять оружие против участников протестов в Казахстане.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран ОДКБ для подавления массового протеста в стране.

6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Известно, что в Казахстан уже привыкли "миротворцы" из таких стран, как Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения. Кыргызстан, входящий в страны-члены, ОДКБ отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Между тем, Генпрокурарутра Казахстана по фактам организации и участия в массовых беспорядках начала открывать уголовные дела на митингующих. Участникам акций грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

Вашингтон будет внимательно следить за развертыванием российских войск под эгидой Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане.

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