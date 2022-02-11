Россия продолжает стягивать войска и технику в Беларусь и в Крым: опубликованы новые спутниковые снимки

Россия продолжает стягивать войска и технику в Беларусь и в Крым: опубликованы новые спутниковые снимки

Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и продолжаются приготовления для размещения дополнительных войск и техники.

Новые спутниковые снимки компании Maxar показывают, что РФ продолжает наращивать военную мощь в Крыму, Беларуси и западе России.

Об этом сообщил корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер.

"В Крыму утром 10 февраля на аэродроме "Октябрьское" было замечено новое размещение войск и техники. На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя доставлено более 550 военных палаток и сотни техники", — написал Миллер на странице в Twitter.

Новые войска и техника тоже недавно прибыли в Новоозерное на берегу озера Донузлав. Вблизи Новоозерного были замечены большие артиллерийские дислокации и учебная деятельность. В районе города Славное была обнаружена новая дислокация.

Эти изображения показывают многолетнюю лозунги и self-propelled artillery в Novoozernoye (1,2), как хорошо как новый разработку armored vehicles in Slavne (3,4). Crimea. : @Maxar pic.twitter.com/tAT2cmVRPe – Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

На белорусском аэродроме Зябровка Maxar зафиксировали войска, полевой госпиталь, технику – вертолеты, армейские палатки.

Разработки в Жаворовке аэропорта в Белоруссии. Troops, housing, поле hospital, and equipment. : @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk – Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Кроме того, войска и боевая группа дислоцированы в районе города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.

Rechitsa, Беларусь. Кромки и борьба группы разбиты вблизи города Рехитса, не более 45 километров от границы с Украиной. : @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr – Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

На Курский полигон в РФ примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной недавно прибыл крупный военный контингент.

В Western Россия, значительный разработку трупов & муниципальных трудов, недавно прибыл в Kursk training area ~110km к доставке на границе с Украиной. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz – Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Напомним:

Генштаб ВСУ показал карту размещения вооружения боевиков: танки неприятеля все ближе к линии разграничения. Так, за прошедшие сутки, 10 февраля, выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 148 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

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