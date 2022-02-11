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Россия продолжает стягивать войска и технику в Беларусь и в Крым: опубликованы новые спутниковые снимки

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Россия продолжает стягивать войска и технику в Беларусь и в Крым: опубликованы новые спутниковые снимки

Associated Press

Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и продолжаются приготовления для размещения дополнительных войск и техники.

Новые спутниковые снимки компании Maxar показывают, что РФ продолжает наращивать военную мощь в Крыму, Беларуси и западе России.

Об этом сообщил корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер.

"В Крыму утром 10 февраля на аэродроме "Октябрьское" было замечено новое размещение войск и техники. На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя доставлено более 550 военных палаток и сотни техники", — написал Миллер на странице в Twitter.

Новые войска и техника тоже недавно прибыли в Новоозерное на берегу озера Донузлав. Вблизи Новоозерного были замечены большие артиллерийские дислокации и учебная деятельность. В районе города Славное была обнаружена новая дислокация.

На белорусском аэродроме Зябровка Maxar зафиксировали войска, полевой госпиталь, технику – вертолеты, армейские палатки.

Кроме того, войска и боевая группа дислоцированы в районе города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.

На Курский полигон в РФ примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной недавно прибыл крупный военный контингент.

Напомним:

Генштаб ВСУ показал карту размещения вооружения боевиков: танки неприятеля все ближе к линии разграничения. Так, за прошедшие сутки, 10 февраля, выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 148 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

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