Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной: делегация Конгресса США посетила Киев

Делегация Конгресса также поддержала введение жестоких санкций против РФ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину.
Представители Конгресса США посетили Киев на фоне наращивания военных сил России у границ с Украиной.
Об этом сообщает Посольство США в Киеве.
В сообщении говорится, что Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства.
"Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории", — отметили в дипведомстве.
Отмечается, делегация еще раз подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, а также поддержке "жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину".
Напомним, как сообщили источники CNN, знакомые с разведкой, Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной , несмотря на то, что президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность во время виртуальной встречи.
О том, возможно ли повторение на новом витке истории печально известного Пакта Молотова-Риббентропа, которым они делили Европу в прошлом веке и что этой иезуитской тактике Кремля может противопоставить современный цивилизованный мир — в сюжете ТСН.Неделя.
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