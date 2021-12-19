Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной: делегация Конгресса США посетила Киев

Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной: делегация Конгресса США посетила Киев

Делегация Конгресса также поддержала введение жестоких санкций против РФ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину.

Представители Конгресса США посетили Киев на фоне наращивания военных сил России у границ с Украиной.

Об этом сообщает Посольство США в Киеве.

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В сообщении говорится, что Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства.

"Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории", — отметили в дипведомстве.

Отмечается, делегация еще раз подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, а также поддержке "жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину".

Напомним, как сообщили источники CNN, знакомые с разведкой, Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной , несмотря на то, что президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность во время виртуальной встречи.

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