Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Россия не только отвергла предложение о рождественском перемирии, но и продолжает наносить массированные удары и убивать людей в день, когда украинцы празднуют Святвечер.

Об этом заявил в среду, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении в Telegram-канале.

Он отметил, что украинцы разделяют разочарование Папы Римского Льва ХIV по поводу отказа России принять недавнее предложение о рождественском перемирии.

«Россия не только отвергла предложение прекратить убийства хотя бы в этот святой день; она нанесла массированный ракетный и дроновой удар по украинской энергосистеме, что привело к отключению света, и продолжает штурмы на фронте», — отметил украинский президент.

Зеленский напомнил, что украинский народ встречает уже четвертое Рождество в условиях полномасштабной войны, крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

«Важно, чтобы люди во всем мире не молчали. Важно не позволить России нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа. Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает Понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности», — подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины пожелал мирных праздников и счастливого Святвечера всем, кто сегодня празднует.

«Пусть мир будет восстановлен в каждой миролюбивой стране и каждой общине, которая отмечает этот праздник во времена войны», — добавил он.

Напомним, Папа Римский Лев XIV заявил, что испытывает «большую печаль» из-за того, что Россия не согласилась на рождественское перемирие в войне против Украины. Глава Католической церкви призвал стороны конфликта хотя бы на Рождество прекратить боевые действия.