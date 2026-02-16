Россия проиграет переговорный трек после присоединения Буданова, - блогер

Реклама

"В любой непонятной ситуации - выпускай Мединского. Такую тактику решил применить пути. Потому что россия проигрывает переговорный трек. Проигрывает на уровне фактов, конкретики и аргументов. Ситуация заметно изменилась после вхождения в украинскую делегацию Кирилла Буданова. Только ленивый не заметил, как с его приходом перешел с приходом переговоров. в формат четких позиций , расчетов и предметной ответственности.

Он отметил, что это не помогло "поломать" Буданова и в целом украинскую переговорную группу, которая не сдала интересы Украины.

"Даже российскому хайлевел-разведчику оказалось непросто согласовывать реальную военную ситуацию России с придуманными нарративами и сконструированной "параллельной" реальностью. Это точно не на руку Кремлю. Поэтому сейчас Кремль решил идти по старой схеме - снова выпускает на арену нового раунда переговоров. договариваться, а размывать смыслы историческими мифами и информационным шумом”, - подчеркнул блоггер.

Реклама

Впрочем, по его мнению, здесь есть один нюанс: если раньше его участие преимущественно работало на затягивание всего процесса и было ориентировано на внутренний телевизионный эффект в России, то сейчас возвращение Мединского имеет более конкретную и персонифицированную цель.

"Москва пытается организовать деградацию всего переговорного процесса и перевести его с плоскости конкретики безопасности в идеологическую полемику. Ведь когда россия не способна конкурировать уровнем фигур и содержанием их позиций, она просто пытается разрушать их влияние. И вместо конкуренции по сути прибегает к тактике разбалансирования", - констатировал он.

Это, убежден он, – прямая попытка путина выбить почву из-под ног Буданова.

"Понятно, из этого ничего не выйдет. Пока налаженная Будановым системная работа ГУР успешно выбивает из-под ног пути экономику - нефте-газодобычу, переработку и транспортировку. А еще впереди новые санкции. Стратегически "мединизация" переговорного процесса означает, что россия больше не диктует". Война основывается на уловках и именно благодаря уловкам Буданова и всей украинской делегации противник снова оказался в ситуации, где он вынужден догонять наши действия.