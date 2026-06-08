Россия проиграла выборы в Армении: эксперт объяснил, что это значит

Армения / © Associated Press

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Победа партии премьера Николая Пашиняна на выборах в Армении стала серьезным ударом по позициям Москвы в регионе. Однако пророссийские силы сохраняют значительную поддержку, что дает Кремлю шанс продолжать влиять на политические процессы в стране.

Об этом заявил политический аналитик Вадим Денисенко , комментируя результаты голосования.

По его словам, результат в 55% для партии Пашиняна убедителен:

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«55% за партию Пашиняна – это разгром. Но пророссийские партии набирают 35–36%, поэтому Россия попытается продолжить активно играть», — добавляет он.

В то же время, эксперт отмечает, что это уже не первый провал российского влияния на международной арене. Ранее подобные тенденции наблюдались у Румынии, Молдовы и Венгрии.

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«Это четвертое поражение подряд российской пропагандистской машины. И это третье поражение команды Кириенко на зарубежных выборах», – отмечает Денисенко.

На этом фоне, по его оценке, могут пошатнуться позиции Сергей Кириенко, отвечающий за политические процессы.

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Кроме того, эксперт обращает внимание на более широкий тренд — постепенное снижение популярности пророссийских политиков в разных странах.

«Быть пророссийским в политике становится невыгодным. У многих политиков появляется страх, что формула «за Россию означает лузер» может стать всеобъемлющей», — подчеркивает он.

В то же время, победа Пашиняна не означает немедленного разрыва отношений с Москвой. По словам аналитика, Ереван может попытаться сохранить баланс и продолжить переговоры, в частности, учитывая энергетические вопросы.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий Кремля.

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«Если россияне не будут полными идиотами, они смогут сберечь нынешний статус-кво. Если нет, начнется сложнейший процесс вытеснения России не только из Армении, а с Кавказа в целом», — заключил Денисенко.

Ранее отмечалось, что на парламентских выборах в Армения уверенно лидирует партия премьера Николая Пашиняна «Гражданский договор», набирающая 54,7% голосов по предварительным результатам. Главным конкурентом является пророссийский блок «Сильная Армения», получающий около 21,66%, в то время как другие политические силы значительно отстают. Явка избирателей составила почти 59% — это один из самых высоких показателей за последние годы. Сам Пашинян уже заявил о победе и рассчитывает самостоятельно сформировать правительство. Более того, выборы называют определяющими для дальнейшего курса страны — между сближением с Западом или сохранением тесных отношений с Россией.

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