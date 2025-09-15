"Россия проигрывает": спецпредставитель Трампа рассказал президенту США о войне в Украине

Спецпредставитель президента США Кит Келлог / © Getty Images

Россия действительно не побеждает на поле боя, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на конференции в Киеве, отметив, что такой вопрос задавал ему американский лидер перед саммитом с Путиным.

«Побеждает ли Россия? Это замечательный вопрос, потому что его мне задал президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: „Господин президент, не слушайте только меня. Ваш глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет снаружи. Он стоит у автомобиля. Пригласите его, спросите его об этом. Он ваш главный военный советник“, — сказал он.

Келлог отметил, что и он, и Кейн сказали Трампу одно и то же — о победе россиян речь не идет.

«Дэн сказал то же самое. Побеждают ли они (россияне — ред.)? Нет. Они не побеждают. А Путин может говорить, что побеждает сколько угодно», — сказал он.

Келлог подчеркнул, что на самом деле Россия проиграет эту войну.

«Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и сменил бы правительство. На самом деле, Россия проигрывает эту войну», — резюмировал спецпредставитель США.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в шутку заметил, что визиты спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев противодействуют воздушным атакам России не хуже, чем американские ЗРК Patriot.